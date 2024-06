"Wir freuen uns sehr, unser Engagement in Österreich weiter auszubauen und mit der Erweiterung des Schwoicher Innovations- und Entwicklungszentrums in der Tiroler Landeshauptstadt einen weiteren wichtigen Schritt zu setzen. Innsbruck bietet ideale Rahmenbedingungen, um unsere zukunftsweisenden und innovativen Lösungen und Technologien voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass unser Team hier vor Ort hervorragende Arbeit leisten wird und sehen diese Investition als den richtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft. Die besten Voraussetzungen dafür sind bereits geschaffen“, betont Vahle CEO Achim Dries.

Mit der Erweiterung des Innovationslabs in die Landeshauptstadt setzen die Standortleiter von Vahle Automation auf die Nähe zu den umliegenden Hochschulen. "Es ist uns ein Anliegen, diese bereits gut angelaufenen Kooperationen weiter auszubauen und so Forschungsprojekte, wie jene im Bereich der hybriden Energiespeicher mit dem Institut für Mechatronik der Universität Innsbruck bestmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus soll das Büro in der Anichstraße die Abwicklung von Projekten und die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten erleichtern, wie etwa jene mit dem Department Mechatronik des MCI mit dem Schwerpunkt Data Science, berührungslose Energieträger und Leistungselektronik“, so Thomas Streicher, Geschäftsleiter von Vahle Automation.

Lesetipp: Innsbrucker Quantenunternehmen sorgt für Aufsehen



"Es freut uns, dass die Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck nun auch die Betreuung einer Doktorarbeit im Bereich der Hochfrequenztechnik umfasst. An diesem aufstrebenden Forschungsgebiet mit vielversprechendem Zukunftspotential im Bereich der drahtlosen Echtzeitvernetzung von Steuergeräten, Maschinen und Transportsystemen wird in unseren Räumlichkeiten in Innsbruck gearbeitet und mitgeforscht“, ergänzt Peter Kohlschmidt, Geschäftsleiter von Vahle Automation.