ParityQC ist das einzige Quantenarchitektur-Unternehmen der Welt und hat zum Ziel, Europa im Quantencomputing an der Weltspitze zu halten. Dies gelingt nur durch wirtschaftliche und technologische Unabhängigkeit. Genau das zu ermöglichen, ist die Mission der österreichischen B & C Innovation Investments (BCII), ein Unternehmen der B&C Gruppe, die bei einer international wettbewerbsfähigen Bewertung in das Unternehmen eingestiegen ist. BCII verfolgt das Ziel, durch Investments in Schlüsseltechnologien die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Wirtschaft zu stärken.

Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser, Co-CEOs von ParityQC: „Aufgrund unseres Geschäftsmodells können wir mit Partnern global zusammenarbeiten und dabei die Wertschöpfung in Europa halten.“ Seit 2023 erzielt das Unternehmen Gewinne und ist damit eines der wenigen profitablen Quantenunternehmen überhaupt. Verantwortlich ist dafür ein Geschäftsmodell, das bereits mehrfach mit Hardware-Herstellern umgesetzt wurde: Lizensiert wird dabei die ParityQC-Architektur gemeinsam mit dem Betriebssystem ParityOS.