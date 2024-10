Josip Ćesić, CEO von Gideon, kommentiert: „Toyota ist Pionier in schlanken Fertigungspraktiken, angetrieben von seinem unermüdlichen Streben nach Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit, was die Expertise im manuellen und automatisierten Materialtransport noch unterstreicht. Die Kombination von Toyotas globalem Vertriebsund Servicenetzwerk mit Gideons fortschrittlicher Autonomie- und Anwendungstechnologie schafft ein bahnbrechendes Wertversprechen für den Automatisierungssektor in Lager und Fertigung.“

Norio Wakabayashi, Senior Executive Officer von Toyota Industries Corporation, ergänzt: „Gideon hat beeindruckende Visionstechnologien entwickelt, die flexibles und intelligentes autonomes Verhalten ermöglichen. Diese Investition verstärkt unser Engagement, marktführende Automatisierungslösungen anzubieten und unseren Kunden langfristig einen Mehrwert zu liefern.“