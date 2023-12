Teamviewer stärkt Smart Factory-Initiative : Softwarefirma Teamviewer investiert in Fertigungsanalytik und IoT-Software

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Bekannt für seine Remote-Connectivity-Software tätigt Teamviewer neuerdings kräftige Investitionen für die Weiterentwicklung der Smart Factory. Am Mittwoch gab das Softwareunternehmen aus dem deutschen Göppingen seine strategischen Partnerschaften mit Sight Machine und Cybus bekannt, wodurch in weiterer Folge das Zusammenspiel zwischen IT und OT besser gelingen soll.