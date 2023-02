Die Programmierung und Bedienung von Robotern erfordert entsprechendes Experten-Knowhow, was oft ein Hemmschuh ist, Prozesse durch den Einsatz von Robotern zu optimieren. Zusätzlich gibt es bekanntermaßen einen Mangel an entsprechenden Fachkräften. Mit den Lösungen und Anwendungen von drag and bot soll es einfacher werden, diese Hürde zu überwinden. Mithilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche sollen AnwenderInnen ohne aufwändige Schulung schnell und eigenständig Roboteranwendungen umsetzen bzw. anpassen können.

KEBA, selbst im Bereich Robotik mit ihren Automationslösungen seit Jahrzehnten erfolgreich tätig, ermöglicht die drag and bot-Expertise eine Erweiterung des Kemro X-Baukastens. So wird KEBA u.a. in der Lage sein, Maschinenbauern einfache Lösungen für die Anbindung an Roboter anzubieten. „Technologien zu nutzen, um die oft komplexe Welt der Automatisierung für den Anwender einfacher zu machen, ist die Devise KEBAs. Mit drag and bot haben wir ein Unternehmen erworben, welches genau diese Philosophie verfolgt und somit optimal zu den Stärken von KEBA passt“, sagt Gerhard Luftensteiner.

Das Start-up drag and bot wurde 2017 als Spin-Off des Fraunhofer Instituts für Produktion und Automatisierung (IPA) gegründet. Die Software von drag and bot kann für die Be- und Entladung von Maschinen, für mechanische Montage, Elektronik-Montage und eine Vielzahl von Pick & Place Anwendungen eingesetzt werden.



