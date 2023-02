Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain Anwendungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Umstieg von manuellen zu digitalen Prozessen

2016 gaben Danfoss und Sondex die Übernahme aller Anteile an der Sondex Holding A/S durch Danfoss bekannt. Nach der Übernahme musste Sondex (heute Danfoss) seine manuellen Lagerprozesse modernisieren, um die Digitalisierungsstandards des Danfoss-Konzerns zu erfüllen. Aktuelle papierbasierte Prozesse mussten durch eine automatisierte Anwendung für Lagerprozesse ersetzt werden. Ziel waren schnellere und einfachere Verfahren und die Beseitigung zeitaufwändiger manueller Arbeiten, um viele Arbeitsstunden einzusparen. Mit diesem Anliegen wandte sich Danfoss an Zetes.