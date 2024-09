Vivaldo und sein Team konnten eine faktenbasierte Entscheidung treffen: Die KEBA-Lösung erwies sich als leistungsfähiger als Lösungen anderer Motion/Robotik-Anbieter. „Die Kinematik ist viel sanfter und präziser, was die Anzahl der Picks pro Stunde um 10 bis 15 Prozent erhöht“, so Vivaldo weiter. Folglich wurde bald eine erste Produktionslinie eingerichtet, der eine zweite folgte (mit einer kürzeren Anlaufzeit). Aktuell sind mehrere Fertigungslinien mit dieser Konfiguration in Betrieb. Die Ergebnisse haben die Testerfolge bestätigt und garantieren höchste Zuverlässigkeit und Performance im täglichen Betrieb. Daher beschloss SACMI, die KEBA-Lösung auch in viel größeren Roboteranlagen einzusetzen, in denen mehr als 30 Roboter in einem einzigen System arbeiten.

"KEBA kann problemlos mit nicht standardisierten Roboterkinematiken umgehen, ohne dass jedes Mal von Grund auf neu programmiert werden muss. Mit der Lösung von KEBA können wir ein breites Spektrum an Aufgaben bewältigen, egal ob mit nur einem oder mehreren Robotern", so Vivaldo.