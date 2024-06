Samuel Bertrand, Software Development Lead bei RoboDK: „Die Anbindung von Kemro X an RoboDK bietet KEBA-Benutzern fortschrittliche Simulations- und Programmierfunktionen, einschließlich CAD-zu-Pfad-Funktionen, Offline-Programmierung (OLP), digitale Zwillingsfunktionen, Kollisionsprüfung, CAM für Roboter und mehr. Durch die Anbindung von KEBA-Systemen an RoboDK wollen wir die Effizienz, Kontrolle und Flexibilität in der Roboterautomation verbessern."

Auch nachdem die Produktionszelle eingerichtet und in Betrieb ist, kann sie mit Hilfe des digitalen Zwillings leicht gewartet oder verändert werden. Die aufgezeichneten Daten erleichtern die schnelle Identifizierung von Problemen und ermöglichen einen effizienten Kundensupport und -service. Die Zusammenarbeit zwischen KEBA und RoboDK ist auch für den Endanwender von großem Nutzen: Sie minimiert die Ausfallzeiten bei Produktänderungen und garantiert ihnen durch die schnelle Identifizierung von Problemen einen effizienten Service & Support.