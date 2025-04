Seit Dienstag läuft das KTM-Werk in Mattighofen auch wieder im Vollzeit-Modus, wie Michael Seemayer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft PRO-GE, der "Krone" bestätigte. Seit Jahresbeginn waren die Beschäftigten nur mehr für eine 30-Stunden-Woche bezahlt worden – sowohl jene, die arbeiteten, als auch jene, die zu Hause bleiben mussten.

Vorwürfe zurückgewiesen

Pierer Mobility wies in der Aussendung auch Berichte zurück, wonach ein Kreditinstitut 65 Mio. aus Patronatserklärungen für die KTM-Gruppe fällig gestellt habe. "Die Gesellschaft trifft unter der Patronatserklärung keine Ausstattungsverpflichtung zugunsten des Kreditinstituts", wehrte man sich gegen Vorwürfe, "dass Gelder an Gläubigern vorbeigeschleust" würden.

Der "Kurier" hatte am Dienstag aus einem Anwaltsschreiben zitiert, wonach die Großbank der Ansicht sei, dass die Pierer Mobility ihrer finanziellen Ausstattungsverpflichtung für die insolventen KTM-Töchter aus besagter Patronatserklärung nicht nachgekommen sei. "Vielmehr sind 50 Millionen Euro über eine Konstruktion als Einlösung von Forderungen der KTM gegenüber der Pierer New Mobility GmbH (...) an der Pierer Mobility vorbeigeschleust worden", wird aus dem Schreiben zitiert – was Pierer Mobility in Abrede stellt.

"Der Investorenprozess zur Finanzierung der Sanierungsplanquote und des operativen Betriebes der KTM-Gruppe läuft unvermindert weiter", hieß es weiter. Die 30 Prozent Barquote an die Gläubiger von knapp 600 Mio. Euro ist bis zum 23. Mai beim Sanierungsverwalter zu erlegen.