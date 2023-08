Energieeffizienz in der Produktion ist mit einigen Fragen verbunden. Wie viel Energie kostet es, ein bestimmtes Produkt herzustellen? Welche Linie kann dafür am effizientesten eingesetzt werden und warum verbrauchen zwei vergleichbare Linien unterschiedlich viel Energie? In einer effizienten Produktion wollen diese Fragen beantwortet werden. Der SIMATIC Energy Manager liefert Antworten auf die brennendsten Fragen im Energiemanagement. Siemens entwickelte eine spezielle Lösung, die sich nahtlos in die Automatisierungsumgebung einfügt. Der SIMATIC Energy Manager ist ISO-50001-zertifiziert und skalierbar. Das System unterstützt die Energiedatenerfassung und -visualisierung von der Feldebene bis zur unternehmensweiten Energiedatenanalyse und liefert gehaltvolle Reportings. „Die Energiekennzahlen stehen über benutzerspezifische Dashboards zur Verfügung. Durch die kontinuierliche Aufzeichnung können auch automatisiert notwendige Optimierungs- und Wartungsmaßnahmen abgeleitet werden“, erklärt Peter Holzmann, Spezialist für Business Development im Bereich Energiemanagement bei Siemens Österreich.