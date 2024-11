„Die Partnerschaft mit SEMITRON eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Marktpräsenz zu erweitern und Neukunden in bislang wenig erschlossenen Segmenten wie Machine Vision und Motion zu gewinnen“, sagt Marcel Seeber, Chief Sales Officer (CSO) bei Hilscher. „Dank SEMITRONs etablierten Vertriebsstrukturen und umfassendem Know-how können wir unser Support-Team entlasten und gleichzeitig die Qualität unserer Kundenbetreuung auf ein neues Niveau heben.“

Durch die Zusammenarbeit von SEMITRON und Hilscher wachsen die Ressourcen für die Umsetzung von Projekten mit der multiprotokollfähigen netX-Technologie um ein Vielfaches. Vor allem in zentralen Bereichen wie dem Technical Sales sowie den Teams aus Field Application und Field Sales Engineers sind ab sofort mehr tatkräftige Expertinnen und Experten für Kunden im Einsatz.



„Wir suchen aktiv die Nähe zu unseren Kunden, sowohl regional als auch inhaltlich“, so Seeber, Chief Sales Officer (CSO) bei Hilscher. „Mit den Expertinnen und Experten von SEMITRON und unserem Know-How können wir eine breitere Betreuung anbieten und zeitgleich die Herausforderungen von Kunden noch zielgerichteter angehen.“