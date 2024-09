In diesem Jahr sucht Hilscher Austria erneut mit anwenderorientierten Workshops den intensiven Kontakt zu seinen Kunden. Zum hautnahen Erleben der Technologie lädt Hilscher Austria am 15. und 16. Oktober zu zwei Workshops ein. Am ersten Tag spricht Jan Luginbühl (Technischer Produktberater, Hilscher Schweiz) über das Zusammenwachsen von IT und OT. „Natürlich ist es wieder ein Workshop mit unserer Hard- und Software. Das heißt aber nicht, dass man danach nur noch mit unserer Hardware arbeiten kann. Es geht darum, besser zu verstehen, was IIoT bedeutet. Was ist eigentlich damit gemeint? Was sind meine Aufgaben? Was ist die Aufgabe meines Kunden? Wo überschneiden sich OT und IT? Der Workshop hilft, die Zusammenhänge zu verstehen. Man bekommt ein besseres Verständnis für das große Ganze“, sagt Kuljici.



Der zweite Workshop-Tag steht ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz und der Datenanalyse. Data-Scientist Dr. Stefan Pauli von der „Swiss Smart Factory“ erklärt den Teilnehmern, wie der Einstieg in das Thema Machine Learning einfach und kostengünstig gelingt. „Viele Unternehmen wünschen sich Lösungen auf den Gebieten Analytics, Machine Learning und Künstliche Intelligenz, wissen aber oft nicht, wo sie anfangen sollen. Dr. Pauli zeigt, dass es für den Erfolg in diesen Bereichen nicht immer großer Investitionen bedarf. Es geht um den Einsatz einfacher Tools und Methoden, die jedem bei der Identifizierung seiner Probleme und der Suche nach Lösungen helfen“, so Kuljici.