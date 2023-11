Metallbearbeiter und Lohnfertiger müssen effizient produzieren, um profitabel zu sein und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Herausforderung: eine hohe Teile-Varianz mit schwankenden Losgrößen. Der Mangel an Arbeitskräften und steigende Lohnkosten verschärfen die Situation. Der Einsatz von Robotern gilt hier als Hoffnungsträger. Doch die klassischen Robotersysteme und Bin-Picking-Lösungen sind in der Vergangenheit oftmals gescheitert, wenn es um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ging. Somit war der Mensch zum anstrengenden und zugleich monotonen Be- und Entladen von Maschinen unverzichtbar. Das Einlernen neuer Werkstücke war bislang aufwändig und erforderte meist zwei Spezialisten: zum einen die Fachkraft für Bildverarbeitung beziehungsweise 3D-Sensorik und zum anderen den Roboter-Profi für die Programmierung, denn auch die Greifer mussten je nach Bedarf gewechselt werden.



Die Firma Schmalz, die auf die Automatisierung mit Vakuum spezialisiert ist, hat ein sogenanntes Solution Kit ivOS Sheet Metal entwickelt, das das Blechteile-Handling automatisiert. Das dreiteilige System besteht aus einer 3D-Kamera, dem Vision Operating System ivOS und dem flexiblen Matrixgreifer FMG. Dieser Greifer besteht aus sieben Modulen mit jeweils zwölf Saugern, die zu einem flexiblen Flächengreifer verblockt sind. Die 84 einzeln ansteuerbaren Saugstellen passen sich automatisch an die wechselnden Werkstückgeometrien an. Aufwändige Greiferwechsel sollen sich dadurch drastisch reduzieren lassen.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!