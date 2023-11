Esco, seit 1965 im Bereich innovativer Beschlagtechnik tätig, hat sich auf den Handel und auf die Entwicklung von Produkten für die Fenster- und Türautomation spezialisiert. Mit rund 250 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, Österreich und Polen ist das Unternehmen seit fast 60 Jahren tätig.



Auf Grundlage einer gründlichen Analyse ging man die Modernisierung einer bestehenden Anlage an, die bereits das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hatte. Viele Komponenten waren nicht mehr unterstützt, was die Gefahr von teuren Reparaturen oder sogar Unverfügbarkeit mit sich brachte. Dies hätte zu erheblichen Herausforderungen bei der Anlagenverfügbarkeit führen können.



Durch den Austausch des Regalbediengeräts, insbesondere durch die Verwendung des Mustang E+, konnte eine Leistungssteigerung von 28 Prozent erreicht werden. Das geschraubte Mastdesign, die intelligente Antriebstechnik und das leichtere Gewicht trugen dazu bei. Die moderne Steuerung und die Implementierung einer Antipendelfunktion ermöglichten einen effizienteren Durchsatz, verkürzte Positionierzeiten und eine materialschonende Arbeitsweise.



Die Investition in das Retrofit-Projekt ermöglichte nicht nur eine signifikante Steigerung der Anlagenverfügbarkeit und eine vereinfachte Wartung, sondern führte auch zu erheblichen Einsparungen im Energieverbrauch. Die Modernisierung von Hard- und Software resultierte in einer Gesamteinsparung von 37 Prozent, was für Esco einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit darstellt. „Früher ging die Bremsenergie der Regalbediengeräte verloren. Mit dem Mustang E+ können wir die Energie in der horizontalen bzw. vertikalen Bewegungsachse zurückgewinnen, um sie in der jeweils anderen einzusetzen“, unterstreicht Markus Kammerhofer, Director Sales Retrofit bei TGW.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!