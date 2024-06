Das Open Shuttle Fork ist ein autonomer mobiler Roboter für den automatisierten und flexiblen Transport von Paletten und Sonderladungsträgern. Geringer Platzbedarf, zahlreiche Funktionalitäten und eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten zeichnen die Neuheit aus. Dazu gehört auch eine 3D-Hinderniserkennung für einen sicheren Einsatz im Lager. Das industrietaugliche Fahrzeug kann sich um die eigene Achse drehen, seitwärts fahren und besitzt einen elektrisch ausgeführten Hub. Dank intelligenter Software ist das Open Shuttle Fork rasch in das Lager integrierbar, ohne Änderungen oder Anpassungen der bestehenden Infrastruktur. Das Open Shuttle Fork bietet den perfekten Einstieg in die Automatisierung mit kurzen Liefer- und Installationszeiten.

Der internationale Logistikdienstleister ID Logistics zeichnet jährlich neue Technologien aus, die die Leistungsfähigkeit der Lieferkette verbessern. SIX steht für Supplier Innovation Xperience (SIX) und lädt Unternehmen ein, ihre Projekte in verschiedenen Kategorien einzureichen. Nach der Einreichung erfolgt die Wahl durch eine Jury, bestehend aus Experten von ID Logistics und deren Kunden. In diesem Jahr wählten sie aus 50 Bewerbungen in drei Kategorien die Gewinner aus.