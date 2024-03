PC Electric (PCE) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion von Industriesteckvorrichtungen mit einer Exportquote von über 80 Prozent. Am Headquarter in St. Martin/Innkreis in Oberösterreich fertigt das Unternehmen in der hochautomatisierten Produktionsanlage rund 700.000 Artikel pro Woche. Trotz umfangreicher Automatisierung in der Produktion erfolgte der Leerbehältertransport in den letzten 20 Jahren manuell. Das Auftragsvolumen stieg jedoch deutlich: Rund 1.200 Behälter mussten täglich eine Wegstrecke von 103 m transportiert werden. Um den Leerbehältertransport zu automatisieren, hat sich PCE für die Implementierung von Open Shuttles entschieden.