Die Roboter sind optional mit einem 3D-Vision-Sensor ausgestattet. Sie verfügen außerdem über eine intuitive, benutzerfreundliche Schnittstelle und Neuras fortschrittliche Sicherheitsarchitektur für verbesserte Leistung und Sicherheit. Das Potenzial des neuen Roboters wurde auf der Automate anhand einer 3D-Demonstration zum Bin-Picking vorgestellt. Die Demonstration zeigte, wie KI-gestützte kognitive Automatisierung die Effizienz und Flexibilität von Fertigungsprozessen steigern und neu definieren kann. Darüber hinaus wurde die beeindruckende Integration der All-in-One-Steuerungsplattform Sysmac von Omron gezeigt, die komplexe Abläufe vereinfacht.

Lesetipp: Neura Robotics und Omron rufen Revolution der Fertigungsindustrie aus

David Reger, Gründer, CEO und Visionär von Neura Robotics, kommentiert die Partnerschaft: "Unsere strategische Allianz mit Omron läutet eine neue Ära in der industriellen Automatisierung ein. Sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, den globalen Robotik-Markt zu revolutionieren. Mit dem intelligenten kognitiven Roboter iCR beseitigen wir Nutzungsbarrieren, erweitern Anwendungsmöglichkeiten von Robotern in der Automatisierung, indem sie Personen sicher erkennen und deren Handlungen antizipieren können. Dank unserer Technologie sind diese zentralen Anforderungen an die humanoide Zukunft der Robotik bereits heute industrielle Realität. Mit der Markteinführung des iCR wollen wir die Zukunft der Produktion in allen Regionen maßgeblich beeinflussen und neue Maßstäbe in der Branche setzen.“