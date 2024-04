Olivier Welker, Präsident und CEO von Omron Robotics and Safety Technologies Inc., unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: „Wir sehen in den kognitiven Technologien von Neura Robotics eine überzeugende Wachstumschance für die Industrierobotik. Durch die Kombination der innovativen Lösungen von Neura Robotics mit der globalen Reichweite und dem Automatisierungsportfolio von Omron werden wir unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten, die Sicherheit, Produktivität und Flexibilität in ihren Fabriken zu erhöhen.“

Im Gegensatz zu herkömmlichen Industrierobotern sind kognitive Roboter in der Lage, aus ihrer Umgebung zu lernen, selbstständig Entscheidungen zu treffen und sich an dynamische Produktionsszenarien anzupassen. Dies eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten wie komplexe Montageaufgaben, detaillierte Qualitätskontrollen und adaptive Materialhandhabungsprozesse.

David Reger, Gründer von Neura Robotics, kommentiert die Partnerschaft: „Starke Partnerschaften und Allianzen sind der Schlüssel zu beschleunigtem Wachstum. Die strategische Partnerschaft ist ein Meilenstein in der Geschichte der industriellen Automatisierung. Sie bringt uns unserem Ziel, den globalen Robotik-Markt zu revolutionieren, einen großen Schritt näher. Durch die Bündelung unserer Sensor- und KI-Technologien und unseres Know-hows in einem ultimativen Plattformansatz werden wir die Zukunft der Fertigungsindustrie maßgeblich mitgestalten und neue Standards setzen.“