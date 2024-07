Die Kinder und Jugendlichen zeigten in jeder Runde ihr Bestes und überzeugten mit viel Kreativität und Können. Nach einem spannenden Finale wurden die Siegerteams gekürt. In der Kategorie „Senior” gewann das Team „MMG” von der HTL Braunau, in der Kategorie „Junior” „Plasma-Bots” von der MS Riedau und ebenfalls von der MS Riedau die „Robo-Hacker” in der Kategorie „Elementary”. Die Teams „MMG“ und „Plasma-Bots“ werden Österreich beim dreitägigen WRO-Weltfinale im November in Izmir, Türkei, vertreten, bei dem 95 Länder gegeneinander antreten.

Die Themen der WRO stehen oft in engem Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dieses Jahr herausgefordert, durch den Einsatz modernster Technologien zu veranschaulichen, wie Roboter als „Earth Allies“ (Verbündete der Erde) helfen können, im Einklang mit der Natur zu leben und die Folgen von Umweltkatastrophen zu mildern.

„Dieses Jahr sind wir doppelt stolz darauf, die World Robot Olympiade zu unterstützen. Einerseits wegen ihrer Mission, die dringend benötigte nächste Generation von Fachkräften für Technologie zu begeistern, und andererseits wegen des diesjährigen Themas, das sie zum Nachzudenken anregt, wie Technologie zur Lösung dringender Nachhaltigkeitsfragen eingesetzt werden kann”, sagt Florian Schneeberger, Chief Technology Officer bei B&R. „In einer Welt, in der Robotik und Automation eine Schlüsselrolle spielen, die Industrie durch effizienteren Energie- und Materialeinsatz nachhaltiger zu gestalten, ist es sowohl unsere Vision als auch unsere Verpflichtung, diese Entwicklung zu unterstützen."