Funktionen der Software

„Holocene“ ist eine Software, die Kunden Zugang zu Cloud- und KI-Technologien bietet, die zur Einhaltung der Trade Compliance angewendet werden. Als Plug-and-Play-Lösung kann der Kunde diese ohne großen IT-Aufwand mit seinem ERP-System verbinden. Damit spart er Kosten, ist flexibel und profitiert von einer einfachen Handhabung.



Der Kunde kann sämtliche verstreuten, manuell erstellten Handels- und Zollanweisungen für die grenzüberschreitende Logistik in Holocene hochladen. Die Software konvertiert diese in digitalisierte, standardisierte und umsetzbare Geschäftsregeln, die in einer gesicherten Datenbank gespeichert werden. Darauf hat nur das dafür zuständige Versandteam des Kunden Zugriff. Die Software Holocene prüft die Versanddokumente automatisch auf die Einhaltung von Handelsbestimmungen wie Einfuhrzölle, Einfuhrlizenz- oder Ausfuhrgenehmigungspflichten, auf interne Besteuerungen oder auf technische Konformitätserklärungen in 191 Ländern. Automatisch aktualisiert sie die Richtlinien und benachrichtigt die zuständigen Mitarbeitenden im Falle von Änderungen. Hat dies Auswirkungen auf die Versanddokumente, spricht die Software-Empfehlungen aus. Können die Vorschriften nicht eingehalten werden, gibt sie Warnungen aus. Das schließt Probleme bei der Zollabfertigung am Zielort aus. „Um regelmäßig Updates bereitstellen zu können und immer auf dem Laufenden zu sein, arbeiten wir mit führenden öffentlichen Institutionen zusammen“, erläutert Romain Fayolle.

Weitere interessante Artikel passend zum Thema:

Lieferketten-Probleme: Was jetzt zu tun ist

Nachhaltige Supply-Chain: Maschinen- und Anlagenbauer zögern noch