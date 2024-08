Es ist Samstag, die Innenstädte sind gut besucht. Ein kleiner Einkaufsbummel hier, ein bisschen Schaufenster gucken dort. Und plötzlich fällt der Blick auf eine bewegliche Stele mit spannenden Informationen zu Tagesveranstaltungen, die sich wie von Zauberhand dreht und aktualisiert. Warum nicht heute ins Kabarett gehen? Einfach den QR-Code an der Säule scannen und das Ticket buchen. Möglich macht dieses besondere Erlebnis die Firma Funkwerk, die das digitale Fußgängerleitsystem entwickelt hat. Es liefert präzise Wegbeschreibungen zu Veranstaltungen, Informationen zu Ticketverfügbarkeiten und Preisen, aber auch zu Sehenswürdigkeiten, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen wichtigen Punkten. Drei bewegliche digitale Pfeile zeigen den Weg an und verändern alle drei Minuten ihre Richtung. Hochauflösende und beidseitig verbaute LED-Displays ermöglichen eine visuelle Information, die auch aus einer Entfernung von bis zu 20 Metern und bei verschiedenen Witterungs- und Lichtverhältnissen jederzeit gut lesbar ist. Zu finden sind die GPS-gesteuerten Stelen derzeit als Pilotprojekt in der Stuttgarter Innenstadt.

Sie zeigen Passanten in regelmäßigem Wechsel die aktuellen Veranstaltungen und weisen in die Richtung des jeweiligen Veranstaltungsorts – Entfernungsangaben und ÖPNV-Empfehlung inklusive. Damit das digitale Leitsystem zuverlässig und wartungsfrei funktioniert, war in der Konstruktion auch die Wahl der passenden Leitungen und ihrer Führung besonders wichtig. Denn in dem kompakten Bauraum der Stele müssen sich die Leitungen bei kleinsten Biegeradien sicher bewegen. Die Konstrukteure setzten daher ihr Vertrauen in die hochflexiblen chainflex Leitungen und die triflex R Energiekette von igus.