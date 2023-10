Um Konstrukteur:innen beim Zeit sparen zu helften, hat Meusburger die Navigation in seinem neuen Portal trotz seines Umfangs übersichtlich und bedienerfreundlich gestaltet. Zudem können Stücklisten ab sofort projektbezogen und unabhängig vom Warenkorb gespeichert werden. So ist ein flexibles Arbeiten an mehreren Projekten möglich. Beim Thema CAD-Daten hat das Unternehmen die Handhabung verbessert. Ebenso kann der CAD-Export direkt von den Produktdetailseiten aus gestartet werden, ohne das Produkt vorab der Stückliste oder dem Warenkorb hinzuzufügen. Zudem ist das individuelle Konfigurieren von Modellen noch einfacher gestaltet und es ist nun möglich, direkt zum Download zu gelangen.





Effizienter Bestellprozess





Im Bereich „Mein Konto" können Kund:innen ihre Aufträge einfach abwickeln und erhalten Einsicht in alle Auftragsdaten und Belege. Neben dem aktuellen Status des jeweiligen Auftrags lässt sich auch der aktuelle Standort der Lieferung im Bereich „Mein Konto" verfolgen. Genauso einfach und schnell lassen sich Rücksendungen oder Reklamationen abwickeln. Um den Bestellprozess möglichst effizient zu gestalten, ist der Artikelimport sowohl anhand von Exceldateien als auch direkt möglich. Dabei werden die Artikel mithilfe der eingetippten Daten automatisch vorgeschlagen. Der Checkout wurde ebenso deutlich optimiert. Hier können ab sofort verschiedene Lieferoptionen ausgewählt werden und Kunden können ihre Daten beim Bestellprozess noch anpassen. Die Daten werden lückenlos in „Mein Konto" übertragen.

Such- und Filterfunktionen

Damit Meusburger-Kund:innen schnell und effizient zum Ziel gelangen, können sie einfach nach Produkten oder Aufträgen suchen bzw. nachträglich filtern. Obendrauf werden sowohl der Warenkorb als auch die Stücklisten jederzeit automatisch gespeichert. Bei eventuellen Herausforderungen in der Bedienung des Meusburger Portals hilft der Support-Bereich mit allen relevanten Informationen. Zudem kann man das Kontaktformular im Bereich „Mein Konto" nutzen, um Anfragen bezüglich Heißkanaltechnik oder -regelung zu stellen. Das responsive Design des neuen Meusburger Portals ermöglicht zudem die mobile Nutzung direkt in der Werkstatt.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!