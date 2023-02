70 internationale ExpertInnen von SSI Schäfer trafen sich zu einem intensiven Austausch über Zukunfts- und Entwicklungsthemen im österreichischen Software-Kompetenzzentrum in Friesach bei Graz.

Angesichts immer anspruchsvollerer Märkte und Kundenanforderungen müssen Unternehmen und ihre Logistik dynamisch und anpassungsfähig sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue lukrative Geschäftsmodelle umsetzen zu können. Die Logistiksoftware WAMAS von SSI Schäfer fungiert in diesem Kontext als Taktgeber moderner Intralogistiksysteme und -prozesse, wo ein Rädchen reibungslos in das andere greift. „WAMAS wird seit fast 30 Jahren durch die Kompetenz unserer 1.100 Software-ExpertInnen vorangetrieben und durch weltweite Erfolge untermauert“, so Martin Frischenschlager, Vice President der Product Line Software.



Damit die KundInnen ihren Return on Investment in kürzester Zeit erreichen, ist es Aufgabe von SSI Schäfer, eine zukunftsweisende Software-Technologie bereitzustellen und zu implementieren, die neben der erforderlichen Performance und Effizienz auch die Langlebigkeit einer gewählten Lagerlogistiklösung sicherstellt. Regelmäßige WAMAS Produkt-Releases sollen dazu beitragen, in die die Ergebnisse eines stetigen Austauschs unter den ExpertInnen einfließen – von der Produktentwicklung über den Vertriebsbereich bis zur Realisierung.



Dabei stehen zwei Leitthemen im Fokus:

Verstärkte Modularisierung und Standardisierung der Software - angereichert durch ein hohes Maß an Flexibilität und die Möglichkeit einer maßgeschneiderten Anpassung an individuelle Geschäftsprozesse.



Verstärkte Digitalisierung und Connectivity entlang der Supply Chain, um komplexe automatisierte Prozesse per Echtzeit-Analysen, smarter Datenverarbeitung und Optimierungsalgorithmen optimal steuern und lückenlose Transparenz gewährleisten zu können.



WAMAS soll mehr als ein reines Warehouse-Management-System (WMS) bieten. Die Standardsoftware verknüpft sämtliche Leistungsmodule einer Intralogistikanlage zu einer prozesssicheren und jederzeit skalierbaren, medienbruchfreien Gesamtanwendung. Parallel bietet WAMAS zahlreiche Optionen für ein flexibles, maßgeschneidertes Customizing. Darüber hinaus ist die gewonnene End-to-End-Transparenz heute wichtiger denn je, um die Intralogistik von Unternehmen auch dank intelligenter Features widerstandsfähiger und agiler zu gestalten.

Die Software verwaltet und steuert alle in die Intralogistik eingebundenen Prozesse, von der effizienten und flexiblen Auftragsbearbeitung über Warenbewegungs- und Ressourcenoptimierung bis hin zur Bereitstellung und Analyse von Logistikkennzahlen. Dabei bietet das modular integrierbare Materialflusssystem eine hohe Funktionstiefe und die nahtlose Anknüpfung an alle Komponenten eines hochautomatisierten Warenlagers. Eine zentrale Informationsplattform visualisiert den kompletten innerbetrieblichen Waren- und Informationsfluss, stellt die Kennzahlen benutzerorientiert zur Verfügung und kann somit wesentlicher Bestandteile eines ausgefeilten Performance- und Instandhaltungsmanagements sein.

