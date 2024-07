Längst verschifft sind hingegen bereits die Komponenten für jene Anlage, welche die Sto SE & Co. KGaA aus Stühlingen (Baden-Württemberg) im Dezember 2023 in Auftrag gegeben hat. Das Trockenbaustoffwerk soll bereits Anfang 2025 den Betrieb aufnehmen. Obwohl die Bauindustrie rund um den Globus schwächelt, ist INOCON-IP auch mit dem Auftragsstand in Österreich zufrieden. So werden etwa für die Webersberger Quarzolith GmbH aus Nußdorf (Salzburg) gerade eine Siloanlage und verschiedenste Komponenten für eine Sandaufbereitungsanlage in Lassee (Bezirk Gänserndorf) konstruiert und gefertigt. Gesichert habe man sich diese Aufträge vor allem durch das jahrelang aufgebaute Kundenvertrauen. „Vertrauen ist der Goldstandard in unserer Branche. Mit hoher Fertigungsqualität und Termintreue haben wir uns dieses erarbeitet“, betont Eder. Darüber hinaus spiele natürlich auch der Preis eine wichtige Rolle. Deshalb müsse man die hohen Lohnkosten in Österreich kompensieren. „Dem Know-how und der Effizienz unserer Kolleginnen und Kollegen ist es zu verdanken, dass wir trotzdem auch international wettbewerbsfähig sind“, sagt Eder.

Trotz der anhaltenden Flaute am Bau konnte INOCON-IP alle 105 MitarbeiterInnen halten. Jetzt sucht das Anlagenbau-Unternehmen sogar wieder nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Offene Stellen gibt es sowohl in der Produktion als auch in der Projektabwicklung. Insgesamt sieht Eder wieder leichten Aufwind für die Branche. „Die Baukonjunktur scheint wieder etwas anzuziehen. Dass wir die langsame Trendwende so schnell in den Auftragsbüchern spüren, ist natürlich für das ganze Team ein Motivationsschub“, sagt INOCON-IP-Geschäftsführer Reinhard Eder.