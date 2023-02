"Künstliche Intelligenz und digitale Vernetzung beschleunigen Innovationen in der Mikroelektronik", hieß es am vergangenen Mittwoch in einer Aussendung des Chipherstellers Infineon. Vor drei Jahren startete das österreichische Unternehmen, gemeinsam mit 39 PartnerInnen aus Forschung und Industrie, das europäische Forschungsprojekt „iDev40“. Als Ergebnis wurde eine Software präsentiert, die die Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik durchgehend digital verbinden soll. Das große Versprechen: Entwicklungszeiten sollen sich dadurch drastisch verkürzen, und zwar von drei Monaten auf eine Woche.



Mit künstlicher Intelligenz zum automatisierten System

Entwicklungsprozesse in der Mikroelektronik sind aufgrund ihrer hohen Komplexität oft sehr langwierig. Die Schlüsselidee des Forschungsprojektes war es daher, die Entwicklung intelligent mit der Fertigung zu vernetzen und so den Innovationsprozess zu verkürzen. Von verschiedenen Standorten wurden dazu Daten verknüpft, um dann mittels Deep Learning-Algorithmen und Künstlicher Intelligenz ein lernendes und automatisiertes System zu schaffen. Infineon nennt dieses geschaffene System nun „Enhanced Experiment Management System“.