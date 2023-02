In-tech entwickelt digitale Anwendungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Nun bietet das Unternehmen seine App easymon für alle Beckhoff-Steuerungen mit Automation Device Specification (ADS)-Schnittstelle an. Mit easymon können AnwenderInnen ab sofort auf Datenwerte der ADS-Steuerungen live zugreifen und werden in Echtzeit informiert, wenn ein manuelles Eingreifen notwendig wird. Ab sofort steht die Software auf der easymon-Landingpage zum Download bereit. „Unsere mobile Applikation war bislang den Anwendern von PLCnext-Steuerungen von Phoenix Contact vorbehalten. Wir freuen uns daher sehr mit Beckhoff Automation einen weiteren starken Partner gewonnen zu haben“, so Tobias Wagner, Geschäftsführer bei in-tech.

Funktionen von easymon

Die Installation und Inbetriebnahme von easymon wurden von den EntwicklerInnen bewusst sehr einfach und intuitiv gestaltet. Mit easymon können Parameter der Anlage, die z.B eine bestimmten Wert nicht übersteigen sollen mit dem Smartphone überwacht werden. Dazu greift der easymon Connector auf das ADS Interface der Steuerung zu, um Variablen aus dem Programm auszulesen. Über eine komfortable Web-Oberfläche können zu überwachende Datenpunkte ausgewählt, sowie Schwellenwerte und Kriterien für die Benachrichtigung festgelegt werden. Zusätzlich wird die easymon-App auf einem mobilen Endgerät installiert, welches über einen Cloud-Dienst mit der Maschine kommuniziert.