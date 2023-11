Zur optimalen Raumnutzung des Neubaus fiel die Wahl auf eine AutoStore-Anlage mit rund 12.000 Behältern, die gemeinsam mit Konzernschwester Bastian Solutions implementiert wird. Das Kleinteilelager nimmt eine Fläche von 350 m2 ein und ist als Zwei-Ebenen-Lösung konzipiert um die geplante Raumhöhe von zwölf Metern optimal nutzen zu können. So bleibt in der Erdgeschoß-Ebene neben dem Kleinteilelager Platz für Wareneingang und Kommissionierbereich inklusive Konsolidierung. Mittels Swingports gelangen die Behälter der Anlage vom Erdgeschoss in die Lagerebene des Kleinteilebereichs. Die Swingports bilden die Schnittstelle der automatisierten Anlage von Maschine zum Menschen. Toyota implementiert im Zuge der Neugestaltung der Intralogistik bei Holz-Her mitunter Schmalgangstapler, Palettenregale sowie eine AutoStore-Anlage.

Die Anlage soll, zusätzlich zu den Produktivitätsanforderungen, auch den Mitarbeiter:innen ein ergonomischeres Arbeiten ermöglichen. Die Fertigstellung ist für etwa Mitte 2024 geplant.