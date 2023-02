In Unternehmen kommen normalerweise viele Software-Anwendungen - auch von unterschiedlichen Herstellerfirmen zum Einsatz. Damit diese im Umfeld von Produktkonfiguratoren, CPQ, SPS oder PLM/ERP effizient zusammenspielen können, gibt es seit zwei Jahren das Eplan Partner Network. Es treibt die Weiterentwicklung ihrer Integrationen voran, indem es verbindliche Ziele steckt. Was das den Usern bringt? Laut Eplan profitieren sie von geprüfter Qualität der Software, permanenter Weiterentwicklung und einer systematischen Nutzensteigerung im eigenen Workflow. Zudem sollen offene Schnittstellen und tiefe Integration vielfältige Chancen für die Realisierung der digitalen Transformation bereithalten.

Rund 60 Unternehmen sind bereits in dem Netzwerk registriert. Strategische Partner wie Phoenix Contact, Siemens oder Rockwell Automation sowie Technologiepartner - beispielsweise ABB, Lapp Kabel, Wago oder Weidmüller - eint eine Maxime: Den höchstmöglichen Grad an Integrationsfähigkeit ihrer Lösungen im Austausch mit Eplan bereitzustellen. In Zeiten der digitalen Transformation werden hier die Kräfte gebündelt, damit unterschiedliche Softwareanwendungen wie Produktkonfiguratoren, CPQ, SPS, PLM/ERP und weitere bestmöglich miteinander kommunizieren. Durch die Internationalität des Partner Networks passiert außerdem ein überregionaler Austausch an Expert:innenwissen - und zwar aus verschiedenen Phasen der Wertschöpfungskette, wie Planung, Engineering, Beschaffung, Herstellung, Inbetriebnahme oder Betrieb.

Im Bereich der Forschungspartnerschaften wurde kürzlich eine Zusammenarbeit mit der TH Lübeck besiegelt, die den Kreis der bisherigen Research-Partner E4TC und ISW Stuttgart erweitert.