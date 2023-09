Mit Smart Mounting können Fertigungsleiter Komponenten im Schaltschrank schnell und exakt positionieren. Möglich machen dies Checklisten mit klaren Arbeitsanweisungen und einer korrespondierenden 3D-Visualisierung. Die Basis dafür bildet der digitale Zwilling aus Eplan Pro Panel.



Zur SPS 2022 brachte die Software auf den Markt, jetzt ist die neue Version 2024 verfügbar. Unterschiedliche Dashboards zeigen den Fertigungsleitern sämtliche Aufträge an, die in Arbeit sind – inklusive Bearbeitungsfortschritt. Zuvor war die Software nur auf einen Auftrag begrenzt. In einer einzigen Übersicht sieht der Fertigungsleiter alle für ihn relevanten Informationen – inklusive der Kommentare der Werker auf Auftragsebene. Auf Wunsch kann er einen Auftrag selektieren und erhält dort sämtliche Infos zum individuellen Auftragsfortschritt. Das soll ihm Unterstützung in seiner Ressourcenplanung liefern, die Kommunikation mit den Mitarbeiter:innen fördern und ihm zugleich zeitaufwändige Rundgänge durch die Fertigung ersparen.

Auch für das Personal in der Fertigung hält Eplan weitere Unterstützung bereit: Per Scan einer Komponente zeigt die Software exakt an, wo diese verbaut werden muss. Dabei führt sie den Werker durch die Montage von Schienen, Kabelkanälen und elektrotechnischen Komponenten.

