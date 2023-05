Event-Vorschau : Eplan L!ve: Das erwartet Sie am neuen Online-Event

Welche Herausforderungen haben Maschinen- und Schaltanlagenbauer heute im internationalen Wettbewerb? Wie lassen sich für effizientes Engine-ering frühzeitig die passenden Weichen stellen? Das Eplan L!ve 2023 am 21. Juni 2023 gibt Antworten und zeigt neben Highlights der neuen Software-Version auf, wie Eplan die Reise seiner Kund:innen von Engineering bis Fertigung durchgängig begleitet. Und das von dem Punkt aus, wo der Kunde aktuell in seinem Prozess steht. Best Practices aus dem Weltmarkt von Unternehmen wie Harro Höfliger, Kratos Industries und Sany geben Einblicke in die Praxis von Work-flows und Engineering-Methoden.