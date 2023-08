Das Erfolgsgeheimnis von Digital Enterprises ist der nahtlose Datenfluss zwischen allen Systemen. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, erfolgt der Datenaustausch in einer Demilitarized Zone (DMZ). Dieser spezielle Bereich im Netzwerk kann von IT und OT angesprochen werden. Mittels der Siemens Secure Data Integration Layer, einer Softwarelösung, die alle Industrieschnittstellen zur Kommunikation in der OT zur Verfügung stellt, wird die IT über andere Schnittstellen (z. B. Datenbanken) verbunden. Wichtig ist, dass aus der DMZ keine direkten Verbindungen in die OT bestehen. Änderungen können niemals direkt durchgeführt werden, sondern werden über Jump-Hosts, also andere PCs, bewerkstelligt. Diese Jump-Hosts stehen unter ständiger Überwachung, alle Aktionen werden protokolliert. Obwohl die Arbeitsweise den Anschein des direkten Zugriffs vermittelt, wird immer nur "von außen", am Jump-Host gearbeitet.