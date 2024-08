Estun, mit Hauptsitz in Nanjing, hat sich in China als führender Akteur im Bereich der Robotik etabliert. Laut der renommierten Stieler Technologieberatung konnte das Unternehmen 2023 als einziger Hersteller neben Marktführer Fanuc ein Wachstum verzeichnen, während der Gesamtmarkt rückläufig war. Diese beeindruckende Leistung unterstreicht Estuns Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Mit der Gründung der Estun Robot Europe AG in der Schweiz im August 2024 setzt das Unternehmen seinen internationalen Expansionskurs konsequent fort. Diese Entscheidung folgt auf die erfolgreiche Eröffnung einer Produktionsstätte für Servomotoren in Mailand im Jahr 2017.

Für die Leitung der europäischen Tochtergesellschaft konnte Estun den erfahrenen Branchenexperten Gerald Mies gewinnen. Mies, ehemals in Führungspositionen bei Kuka und Fanuc Europe tätig, bringt umfassende Kenntnisse des europäischen Robotikmarktes mit. Unterstützt wird er von einem Team ausgewiesener Experten, darunter Konrad Grohs, ebenfalls ehemals bei Fanuc Europe.