Blum-Novotest, Anbieter von Mess- und Prüftechnologie, stellt auf der AMB in Stuttgart (Halle 7 Stand 7A31) FormControl X zur prozesssicheren Automatisierung vor. „Die Basis intelligenter Automatisierungslösungen sind Prozessdaten, die live oder sehr schnell ausgewertet werden und als Regelgröße für die Optimierung des Prozesses dienen. Die Automatisierung reagiert auf das Messergebnis und regelt so nach, dass der Prozess stets in den vordefinierten Grenzen bleibt“, erläutert Wolfgang Reiser, Bereichsleiter Technik bei Blum-Novotest. „Mit der neuen Software FormControl X präsentiert Blum-Novotest eine solche Lösung für Bearbeitungszentren, mit der sich durch kontinuierliches Messen von Werkstücken im Bearbeitungsprozess noch viel mehr Erkenntnisse gewinnen lassen.“

Die neue FormControl X und ihre Funktionen

Während die bisherige FormControl-Version auf einem Szenario basiert, in dem ein Maschinenbediener mit dem Laptop an einer Maschine arbeitet und die Messungen begleitend abarbeitet, geht der Trend heute zur Automatisierung solcher Prozesse, sodass diese 1:1-Beziehung immer seltener gegeben ist. Zudem bieten sich mit einer echten Automatisierung der Werkstückvermessung völlig neue Anwendungsgebiete. So war das Ziel mit FormControl X, auf der Grundlage einer modernen Client-Server-Architektur echte Messautomation zu ermöglichen – weg vom reinen Protokollieren und hin zu Prozessintegration und Automatisierung mit Hilfe der durch die Software gesammelten Messdaten.



So können Werkstücke direkt nach jeder Bearbeitung gemessen werden, wodurch die Ergebnisse schon beim nächsten Bauteil als Korrekturwert und Basis einer Optimierung dienen. Hierzu definiert der Anwender bei der Projekterstellung Eingriffsgrenzen, nach welchen die Software eine entsprechende Korrektur ausführt. Dadurch lässt sich u.a. der Verschleiß von Werkzeugen kompensieren – FormControl X erkennt den Trend, dass beispielsweise Bohrungen mit der Zeit kleiner werden, wenn das entsprechende Werkzeug verschleißt, und kann entsprechend gegensteuern. Während der Fokus bei FormControl auf höherpreisigen Teilen in der Einzelfertigung lag, zielt FormControl X außerdem auf die Klein-, Mittel- und Großserienfertigung ab.