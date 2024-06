Eine neue Prozessstation, eine andere Reihenfolge der Stationen, angepasste Taktzeiten: All das lässt sich mit einer adaptiven Linie in deutlich kürzerer Zeit planen, validieren und in Betrieb nehmen. Auf der ACHEMA erläutern Branchenexperten von B&R, wie adaptive Automatisierung Anwendungen wie personalisierte Therapien und klinische Studien unterstützt, bei denen kleine Chargen und variable Dosierungen sonst manuelle Prozesse erfordern. Besucherinnen und Besucher können die neue Kompaktkurve für das B&R ACOPOStrak System, die neuen Hygieneshuttles für den ACOPOS 6D, die APROL PharmaEdge Lösung für zukunftssichere FDA Konformität und vieles mehr live erleben.

Skalierbare Leistung und effizientes Engineering Zu den weiteren Highlights am B&R Stand zählen die neuen Deep Learning Funktionen der B&R Bildverarbeitungskameras, die zur Steigerung der Produktivität und zur Reduzierung von Ausschuss beitragen. Die Besucherinnen und Besucher können sich auch über die neuesten Entwicklungen bei einigen der Flaggschiffprodukte von B&R informieren: Die neuen Automation PCs der Serien 4100 und 3200 bringen große Fortschritte in Bezug auf Leistung und Skalierbarkeit, während ein großes Update der B&R Engineering-Umgebung, Automation Studio 6, eine neue Ebene des kollaborativen, anwenderorientierten Engineerings über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg bietet.