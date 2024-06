Rockwell bietet AMR- und Produktionsautomatisierungsanwendungen für Industriekunden, die eine höhere Effizienz in ihren Fabriken anstreben. Durch die Integration der NVIDIA Isaac-Robotikplattform wird das Potenzial in diesem Bereich voll ausgeschöpft. „Wir freuen uns über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit NVIDIA", sagt Ryan Gariepy, technischer Leiter, OTTO Motors by Rockwell Automation. „Die industrielle KI-Expertise von Rockwell in Kombination mit den KI- und Robotik-Technologien von NVIDIA wird dazu beitragen, eine aufregende neue Generation autonomer mobiler Roboter zu entwickeln."

Rockwell arbeitet außerdem weiter daran, die NVIDIA Omniverse Cloud Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) in seine Emulate3D-Software zu integrieren, die Anwendern Dateninteroperabilität, Live-Zusammenarbeit und fotorealistisches Grafik-Rendering für die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb von digitalen Zwillingen von Produktionssystemen im industriellen Maßstab bietet.