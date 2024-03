NVIDIA baut eine umfassende KI-Plattform für führende Unternehmen im Bereich humanoider Roboter auf, darunter 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics und XPENG Robotics. "Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Geschichte, an dem menschenorientierte Roboter wie Digit die Arbeitswelt für immer verändern werden. Moderne KI wird die Entwicklung beschleunigen und den Weg dafür ebnen, dass Roboter wie Digit den Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens helfen können", sagt Jonathan Hurst, Mitbegründer und Chief Robot Officer bei Agility Robotics.



"Embodied AI wird nicht nur dazu beitragen, einige der größten Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen, sondern auch Innovationen hervorbringen, die derzeit jenseits unserer Möglichkeiten und Vorstellungskraft liegen", sagt Geordie Rose, Mitbegründer und CEO von Sanctuary AI. "Eine so wichtige Technologie sollte nicht in Silos entwickelt werden, weshalb wir langfristige Partner wie NVIDIA bevorzugen.