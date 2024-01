Softwareanbieter Ansys präsentiert auf der diesjährigen CES in Las Vegas sein neues Tool namens AVxcelerate Autonomy, das die Entwicklung und Validierung von Fahrerassistenzsystemen und autonome Fahrzeugen vorantreiben soll. In Zusammenarbeit mit der BMW Group entstand eine Cloud-native End-to-End-Lösung, die den Großteil der dafür notwendigen Fahrversuche der Klassen 2+ (L2+), 3 (L3) und höher simuliert. Die modulare Architektur basiert auf einem modellbasierten System-Engineering-Framework. Die offene Systemarchitektur, im Einklang mit den openX-Standards der Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM), soll die Integration in Entwicklungs- und Validierungsprozesse für autonome Fahrzeuge vereinfachen.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!

AVxcelerate Autonomy befindet sich derzeit in der ISO 26262-Zertifizierung, was Unternehmen ermöglicht, ihre Workflows bis zur L3-Zertifizierung und darüber hinaus zu entwickeln. Die Lösung zeichnet sich durch umfangreiche Funktionen zur Verwaltung von Szenariovariationen aus. Sie ermöglicht Sensitivitäts- und Zuverlässigkeitsanalysen, um die Ausfallwahrscheinlichkeit von ADAS/AV-Systemen zu bestimmen und Systeme im Maßstab zu validieren.



Ein zentraler Fokus liegt auf kontinuierlicher Sicherheitsvalidierung, wobei AVxcelerate Autonomy während des gesamten Produktlebenszyklus Over-the-Air-Updates durchführen kann. Die Nutzung eines robusten, adaptiven und Cloud-optimierten Explorationsalgorithmus beschleunigt Sensitivitätsanalysen im Vergleich zu herkömmlichen Algorithmen laut einer Unternehmensaussendung um das 1.000-fache. Durch das Ersetzen physischer Tests durch virtuelle Fahrversuche könne die Entwicklung um den Faktor 100 beschleunigt werden, heißt es dort. Das ergibt einen potenziellen Reduzierungsfaktor von Kosten und Zeit bis zur Erfüllung der Anforderungen um das Unglaubliche: 100.000.



Walt Hearn, Senior Vice President of Worldwide Sales and Customer Excellence bei Ansys, weiß um die Bedeutung komplexer Sicherheitsvorschriften für Automobilhersteller: „Der Übergang von einer Autonomiestufe zur nächsten erfordert extreme technologische Fortschritte, die zugänglich, skalierbar und einfach zu implementieren sind." Die Prognosegenauigkeit und das Framework von Ansys AVxcelerate Autonomy sollen die Entwicklung autonomer Technologien beschleunigen und Verkehrskollisionen in Zukunft verhindern.



Ansys ist vom 9. bis 12. Januar 2024 auf der CES in Las Vegas am Stand Nr. 6500 vertreten und zeigt dort sein neues Simulationstool.