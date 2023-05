Das AIT Austrian Institute of Technology konnte im Geschäftsjahr 2022 seine Betriebsleistung um 6,4% auf 182,9 Mio. EUR steigern, während der Betriebserfolg mit 5,1 Mio. EUR auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorjahr lag. Dieses solide Ergebnis präsentierten die Managing Directors des AIT, Wolfgang Knoll und Anton Plimon, sowie Peter Schwab, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Alexander Svejkovsky, Chief Financial Officer (CFO) des AIT am Dienstag vor Pressevertretern. Abgesehen von diesen Zahlen wurde der erfolgreiche Kurs des AIT jüngst auch von unabhängigen externen Evaluierungspanels bestätigt: „Die internationalen Evaluator:innen sprachen dem AIT insgesamt exzellente Forschungsleistungen zu“, berichtet Knoll: Die Forschungsinfrastruktur des AIT wurde als „sehr gut“ bezeichnet. Die Themen des AIT wurden als zeitgemäß und hochrelevant eingestuft – sie decken in den Augen der Evaluator:innen „ein breites Spektrum an Bedürfnissen der Industrie, von öffentlichen Institutionen und Behörden“ ab.

Inhaltlich befasst sich das Forschungszentrum mit aktuellen Schlüsseltechnologien, wie etwa mit der Entwicklung eines Null-Emissions-LKW mit elektrischem Antriebsstrang. Es forscht an neuen Materialien und Herstellungsverfahren, insbesondere an Cobalt-freien Batterien und am Ersatz giftiger Substanzen in der Produktion. Außerdem beteiligt es sich an Initiativen der EU im Bereich Quantenverschlüsselung für eine abhörsichere Kommunikation. Die aktuell am breitesten diskutierte Key Enabeling Technology ist die künstliche Intelligenz. Hier verfolgt das Forschungsinstitut einem speziellen Ansatz.