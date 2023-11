Dass Sepp Hochreiter mit seiner Forschung über künstliche Intelligenz in Linz ansässig ist, könnte ein Standortvorteil sein. Aber nur, wenn man ihn nützt. Am Institut für Machine Learning an der JKU findet KI-Grundlagenforschung zu Themen wie Deep Learning, Long Short-Term Memory, Reinforcement Learning, Vision oder Natural Language Processing statt.

Das Softwareunternehmen 7lytix steht schon seit längerem mit Hochreiters Institut in engem Austausch. Es bietet die angewandte KI-Software Action Intelligence, die für Unternehmen der Sparten Produktion, Logistik und Handel entwickelt wurde. Aktuell startet das Startup in eine neue Finanzierungsrunde, um das eigene Wachstum zu beschleunigen, aber auch um die KI-Grundlagenforschung voranzutreiben. Dabei spricht es institutionelle Finanzinvestoren, aber auch Corporates an. Mit der Raiffeisen Beteiligungsholding und Mediaprint konnte 7lytix bereits in der Vergangenheit Corporate Investoren an Land ziehen und bisher in Summe eine Finanzierung in Höhe von 3 Millionen erzielen. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung werden publiziert und das Linzer KI-Startup setzt es in die Praxis um.

