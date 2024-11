Morten Wierod, CEO von ABB: „Ich bin stolz darauf, heute unsere neue Markenpositionierung und unseren neuen Claim vorzustellen. ABB ist in eine neue Phase eingetreten, in der wir uns höhere Wachstumsziele gesteckt haben und das Betriebsmodell ABB Way fest in unserer Organisation verankert ist. Unsere Positionierung wird uns bei der Erreichung unserer kommerziellen Ziele und bei der Gewinnung neuer Talente unterstützen. Sie bringt auf den Punkt, wer wir sind und wofür wir bei unseren Kunden stehen wollen: Wir sorgen dafür, dass diese laufend hohe Leistungen erbringen können, und wir helfen ihnen, produktiver und nachhaltiger zu werden, damit sie ihre Ziele übertreffen können. Bei ABB nennen wir das ‚Engineered to Outrun’.“



Im Rahmen der Markenanalysen zur Entwicklung der neuen Positionierung hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft, ABB-Produkte zu kaufen, sehr hoch ist. Die Steigerung der Markenbekanntheit bietet daher ein deutliches kommerzielles Potenzial. Die Neupositionierung wurde im Sinne des dezentralen Betriebsmodells von ABB von einem erweiterten Team, bestehend aus Konzern, Geschäftsbereichen und Divisionen sowie Kunden, erarbeitet.