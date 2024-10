STÖBER geht konsequent den Weg in Richtung digitaler Zwilling und bietet jetzt schon einen umfangreichen digitalen Service: Über einen QR-Code am Typen­schild des jeweiligen Produkts ermöglicht STÖBER seinen Kunden, schnell auf relevante Informationen zugreifen zu können. Damit vereinfacht der Antriebs­spezialist die Suche nach Betriebs- und Montage­anleitungen, Ersatz­teillisten oder Hinweisen zu technischen Merkmalen eines bestimmten Systems oder einer Komponente. Nach dem Scannen des QR-Codes werden die Nutzer zum STÖBER Produktausweis weiter­geleitet, der all diese Informationen bündelt. Möglich ist – neben der Eingabe der Serialnummer – auch die Suche über Liefer­schein- oder Rechnungs­nummer. Alternativ ist der Produktausweis auf der STÖBER Website verfügbar.



Ein weiterer Service, den der Pforzheimer Antriebsspezialist anbietet, ist der STÖBER Configurator. Mit diesem Online-Tool stellen Anwender intuitiv mit wenigen Klicks die passende Antriebslösung aus dem umfangreichen Produkt­programm zusammen. Dafür stehen ihnen zahlreiche Filter und Vergleichs­möglichkeiten zur Verfügung. Sie können die Baureihen nach dem günstigsten Preis, der Leistung oder Baugröße sortieren. Je nach Filter­einstellungen zeigt das Programm automatisch den besten Treffer an, der sich anschließend passgenau konfigurieren lässt. Komfortabel: Jede Konfi­guration wird durch virtuell drehbare CAD-Modelle visualisiert. Maschinenbauer können so im Vorfeld beispielsweise die Einbaulage ihres Getriebemotors kontrollieren. Sie erhalten zudem unmittelbaren Zugang zu den zugehörigen technischen Datenblättern sowie zu entsprechenden Maßzeichnungen. Sie können sich registrieren und ein Angebot anfordern, die fertige Auswahl speichern oder mit anderen Personen teilen. Damit wird die optimale Produkt­auswahl zum Kinder­spiel.