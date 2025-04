Roland Wallner ist ab 1. April 2025 neuer Managing Director Western Europe (WEEU) bei Alpla. Mit mehr als 27 Jahren internationaler Managementerfahrung in Europa, den USA, dem Nahen Osten und Asien, und 14 Jahren im Unternehmen, war er zuletzt Managing Director Asia-Pacific (APAC).

Während seiner Zeit in Asien – mit bedeutendem Umsatz- und Gewinnwachstum – baute Wallner die Präsenz des Unternehmens in mehreren asiatischen Ländern auf und weiter aus und verantwortete zahlreiche große Greenfield-Projekte. So baute er das neue Technical Center zur Produktentwicklung in Shanghai auf und führte Services wie das Designcenter STUDIOa und den Formenbau ein. In den vergangenen Jahren hat Wallner die ehemaligen Regionen Nordostasien und Südostasien erfolgreich zur neuen Region APAC mit Sitz in Singapur zusammengeführt.

„Roland Wallner kennt Alpla, die Bedürfnisse unserer Kunden und das Geschäft. Mit seinem strategischen und umsichtigen Führungsstil sowie seinem Engagement für Exzellenz wird er unsere Position in Westeuropa stärken und zukünftige Wachstumsmöglichkeiten vorantreiben“, ist CEO Philipp Lehner überzeugt. Die Region WEEU umfasst 31 Basis- und 17 Inhouse-Werke in zehn Ländern. In der größten Region von Alpla sind rund 5.700 Personen beschäftigt. Roland Wallner wird zunächst am Headquarter in Hard tätig sein und direkt an den CEO berichten.