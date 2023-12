Gefährliche Materialien, darunter entzündliche Flüssigkeiten, müssen unter Einhaltung strenger behördlicher Standards sicher gelagert werden - auch bei Rubix, einer Vertriebsgesellschaft für industrielle Instandhaltungs-, Reparatur- und Überholungsprodukte und -dienstleistungen. In deren Distributionszentrum im britischen Wolverhampton ist die Belegschaft mit der Handhabung verschiedener Komponenten und der Auslieferung des verfügbaren Bestands an die Kunden betraut. Dort befinden sich auch Maschinen des Intralogistik-Spezialisten Kardex, die für eine schnelle, akkurate und sichere Abwicklung von Aufträgen sorgen.

Um mit den COSHH-Richtlinien (Control of Substances Hazardous to Health) konform zu gehen, gilt es bei Kardex, die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden im Blick zu halten. Dies im Sinn, installierte man bei Rubix zwei Kardex Shuttles und zwei Kardex Compact Buffers. Diese wurden eingesetzt, um eine sichere Lagerumgebung für als COSHH klassifizierte Produkte, wie Schmierstoffe und Aerosole, zu schaffen. Durch die geschickte Anordnung der Kardex VBM- und VLM-Boxen wurde eine flexible Lagerung mit Trennsystem ermöglicht, die die Organisation optimiert und den verfügbaren Platz in den Maschinen maximiert.



Diese Implementierung hat nicht nur die Sicherheit und Effizienz im Lager von Rubix verbessert, sondern auch das Potenzial für zukünftiges Wachstum eröffnet. Matt Luke, Logistikleiter bei Rubix UK, gibt Einblick in die zukünftigen Pläne: "Die Einführung des Kardex Frame Pick Systems steht auf unserer Agenda, um unsere Prozesse weiter zu optimieren. Dies wird nicht nur vollständige Bestandstransparenz bieten, sondern auch das Stapelpicken erleichtern und so unser ehrgeiziges Ziel einer fünffachen Steigerung unterstützen, was in naher Zukunft zu erheblichem Wachstum führen wird."