„Als eines der wirtschaftsstärksten Länder in der Industrieproduktion stellt Frankreich für Agilox einen strategischen Kernmarkt dar. Mit dem neuen Standort in Paris können wir näher an unseren Kunden sein und so die Effizienz ihrer Intralogistik-Prozesse mit unseren Autonomen Mobilen Robotern optimieren.“, erklärt Jürgen Baumgartner, Chief Sales Officer bei Agilox.

Baumgartner und Markus Troger übernehmen die operative Geschäftsführung in Frankreich. Für die Geschäftsentwicklung ist Lukas Göbel-Groß, Country Manager Frankreich bei Agilox, verantwortlich. Er ist Ansprechpartner für Kunden und Partnern vor Ort. Göbel-Groß wird das Wachstum von Agilox und Partnern in Frankreich weiter vorantreiben und bringt bereits langjährige Erfahrung in der Materialfluss-Branche mit.