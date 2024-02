Die Zuverlässigkeit wird durch die hochwirksame Kühlung in Kombination mit dem kühlen SynRM-Rotor und den Kühlrippen an der Lagerbaugruppe verbessert, die die Betriebstemperatur der Lager senken. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer dieser Schlüsselkomponente zu verlängern und den Wartungsbedarf zu reduzieren. Die Motoren sind robust und verfügen über dichte Dichtungen, die Feuchtigkeit, Schmutz und Staub fernhalten, sowie über eine glatte Außenfläche, um Staubablagerungen zu vermeiden.



Dadurch eignen sie sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistungsdichte erfordern und bei denen der Platz begrenzt ist, wie z. B. bei Schiffsantrieben und Strahlrudern. Außerdem benötigen die Motoren keine Lüfter oder Belüftung, so dass sie die Umgebungsluft nicht stören und keine Wärme an die Umgebung abgeben. Dies ist ein großer Vorteil in Prozessen, die von Luftströmungen beeinflusst werden, wie z. B. in der Gummi- und Kunststoffproduktion sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, z. B. in Schokoladen-Conchiermaschinen. Da die Motoren keine Lüfter haben, verbessern sie auch die Arbeitsumgebung, indem sie den Geräuschpegel senken.