Mit der gemeinsam von VDA und VDMA entwickelten Schnittstelle "VDA 5050" können bereits seit 2019 verschiedene Fahrzeuge verschiedener Hersteller miteinander vernetzt werden. Nun wurde unter Koordination des Verbands der Automobilindustrie VDA und des VDMA Fachverbands Fördertechnik und Intralogistik sowie mit Unterstützung des KIT Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme IFL die Schnittstelle weiterentwickelt und die Version 2.0.0 eingeführt. Die neue Version definiert die notwendigen und optionalen Parameter für ein Fahrerloses Transportfahrzeug FTF (Factsheet), die im Vorfeld vom FTF an das Leitsystem mitgeteilt werden müssen.

Die Änderungen im Überblick

Neben Änderungen bei der Logik der Auftragsannahme und Anpassungen bei der verpflichtenden Schreibweise von Enumerationen wurden unter anderem auch Korrekturen bei den zulässigen Zeichen und Feldlängen umgesetzt. Robert Cameron, Leiter der Abteilung Produktion, Logistik und Aftermarket des VDA, sagt: "Mit der VDA 5050 erleichtern wir die Handhabung zunehmend komplexer Produktionsketten, dementsprechend große Möglichkeiten bietet die Schnittstelle quer durch die Industriezweige."

Andreas Scherb, Leiter der Fachabteilung Fahrerlose Transportsysteme im VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik, betont: „Mit der neuen Version wurden wichtige Erfahrungen aus den ersten Kundenprojekten und aus dem Live-Test beim AGV Mesh-Up im vergangenen Jahr umgesetzt."

Peter Kiermaier, Leiter Logistikplanung in den BMW Group Werken Dingolfing und Debrecen: „Die BMW Group unterstützt als aktives Mitglied der Projektgruppe die Entwicklung der VDA 5050 von Beginn an und hat seit März 2021 den Vorsitz der VDA-Projektgruppe inne. Wir setzen die VDA 5050 bereits in mehreren Projekten mit Smart Transport Robots, autonomen Routenzügen und autonomen Staplern erfolgreich ein. Bei der Ausschreibung neuer Fahrerloser Transportsysteme ist sie als Standard gesetzt. Durch die vereinfachte Anbindung und Integration neuer autonomer Fahrzeugtypen haben sich die Erwartungen an die VDA 5050 bisher vollumfänglich erfüllt. Die nächsten Schritte zur Erweiterung der VDA 5050 wie beispielsweise die Integration von Karten und Zonen werden zu weiteren Synergien führen.“

Die Version VDA 5050 2.0.0 steht interessierten Nutzern in englischer und deutscher Sprache auf der Web-Seite des VDA zur Verfügung.