„Der Bedarf an Robotern im Bereich der Zerspanung ist groß. Mit dem Ausbau unserer Produktionskapazitäten am Niederrhein können wir nun noch schneller und besser auf die Nachfrage der Kunden nach unseren Roboterzellen vor allem in der DACH-Region reagieren. Darüber hinaus präsentieren wir in unserem neuen Technologiezentrum, das auch Veranstaltungsort für unsere erfolgreichen Workshops ist, alle Modelle sowie Neu- und Weiterentwicklungen“, sagt Wouter van Halteren, CEO von HALTER CNC Automation.

HALTER öffnet die Tore

Einen ersten Eindruck von der neuen Halle erhalten die Besucher der Workshop-Woche und Open House, die vom 17. bis 20. Mai in Issum stattfinden wird.In dieser Zeit werden personalisierte Workshops organisiert, sodass jedes Unternehmen bzw. jeder Kunde einen persönlichen Ansprechpartner von HALTER CNC Automation hat.



HALTER CNC Automation entwickelt und fertigt durchdachte, kompakte Roboter-Beladesysteme, die sich leicht an CNC Dreh-/Fräszentren unterschiedlicher Hersteller anbinden lassen, ganz gleich ob Bestandsmaschine oder Neuinvestition. Die auch für schwere Werkstücke ausgelegten mobilen Lösungen lassen sich bei Bedarf schnell umpositionieren und können in weniger als 5 Minuten auf neue Serien umgerüstet werden. Die HALTER Group hat Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten und liefert in mehr als 25 verschiedene Länder.