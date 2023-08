Von dem Auftrag soll die steirische Mobilität als Gesamtheit mitprofitieren. ACstyria, das Mobilitätscluster und Partnerunternehmen von Fb Industry Automation, betont die Bedeutung dieses Erfolgs für die heimische Mobilitätswirtschaft und die Position der Steiermark in der Luft- und Raumfahrtindustrie. "Wir gehen in diesem Zusammenhang von Multiplikatoreffekte in der Wertschöpfungskette aus“, so Thomas Krenn, Geschäftsführer des ACstyria Mobilitätsclusters.