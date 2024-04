Borealis schließt die Übernahme von Integra Plastics AD, einem modernen bulgarischen Recyclingunternehmen, ab. Integra Plastics AD betreibt eine hochmoderne mechanische Recyclinganlage, die 2019 in Betrieb gehen wird. Die Anlage verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 20.000 Tonnen. Integra Plastics ist in der Lage, Post-Consumer-Abfälle in hochwertige Polyolefin-Recyclate umzuwandeln, die für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen geeignet sind.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir mit der Aufnahme von Integra Plastics AD in unser Portfolio weitere Fortschritte auf unserem Weg zur Kreislaufwirtschaft machen. Dieser Schritt stärkt unsere Fähigkeit, unser Ziel eines fortschrittlichen mechanischen Recyclings zu erreichen, und ermöglicht es unseren Kund:innen gleichzeitig, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Ein wahrer Beweis dafür, dass wir essenzielle Ressourcen für ein nachhaltiges Leben neu erfinden", sagt Craig Arnold, Borealis Executive Vice President Polyolefins, Circular Economy Solutions und Innovation & Technology.