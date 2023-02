Besonderheiten am Projekt

Der Puffer wurde in ein bestehendes Gebäude integriert. Sowohl Software als auch Hardware passten sich an bestehende Prozesse und Gegebenheiten wie auch neue, wachsende Bedürfnisse an. Pulverbeschichtung, ESD, Erschütterungssensibilität – unter all diesen Voraussetzungen werden die SMT-Magazine in das atmende Pufferlageroptimiert ein-, aus- und zwischengelagert.



Bei ZF wurden gleich zwei verschiedene Ansätze umgesetzt. Zum einen erfolgt die Einlagerung am sogenannten Frontcheck – während für die Auslagerung eine seitliche Position gewählt wurde. So wurde der Raum optimal genutzt und die Positionierung der Checkpoints an die Arbeitswege angepasst.



Für mögliche Erweiterungen in der Zukunft wurden bereits Vorkehrungen getroffen. So plant ZF, den Servus-Cube an ein vollständig vernetztes Servus Intralogistik System zu binden. So verwandelt sich die Produktionsstätte step by step, den Bedingungen angepasst, in eine Smart Factory.